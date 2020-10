Schianto tra due auto, una abbatte un muretto

OSIMO – I Vigili del fuoco sono intervenuti, nella tarda mattinata di oggi, alle 11:20. in zona Aspio, all’incrocio con via Edison, nel territorio comunale di Osimo, per un incidente stradale. Due le auto coinvolte nello schianto. Una delle due vetture ha anche sfondato il muretto di recinzione di un edificio.

Le persone a bordo delle auto coinvolte erano già uscite autonomamente dai mezzi all’arrivo della squadra dei Vigili del fuoco che ha così messo in sicurezza le vetture.

Sul posto anche il personale sanitario del 118 e gli agenti della Polizia locale per i rilievi.

