Auto si rovescia dopo un violento schianto all’incrocio

FABRIANO – I Vigili del fuoco sono intervenuti oggi pomeriggio a Fabriano per un incidente stradale avvenuto all’incrocio tra via Don Minzoni e via Don Riganelli.

Nello schianto sono rimaste coinvolte due auto, una delle quali, dopo il violento impatto, si è rovesciata.

La squadra dei vigili del fuoco, appena giunta sul posto, ha provveduto a mettere in sicurezza le due auto coinvolte nell’incidente e tutta la zona dell’intervento.

Sul posto sono intervenuti anche i sanitari del 118 e gli agenti della Polizia locale per i necessari rilievi tecnici.

