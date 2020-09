In fiamme la motrice di un autoarticolato, caos lungo la Statale 76

FABRIANO – Oggi pomeriggio, alle 16.30, i vigili del fuoco sono intervenuti lungo ala Statale 76, a Fabriano, dove poco prima aveva preso fuoco la motrice di un autoarticolato.

La squadra dei vigili del fuoco, giunta sul posto con due autobotti, ha spento le fiamme e messo in sicurezza la zona dell’intervento.

Caos lungo la strada, rimasta chiusa al traffico per un’ora (fino alle 17:30) per consentire le operazioni di spegnimento dell’incendio e la messa in sicurezza di tutta l’area.

