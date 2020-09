Tegole pericolanti in un vecchio palazzo rimosse dai vigili del fuoco

ANCONA – Oggi pomeriggio, alle ore 16, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Flaminia, a Torrette di Ancona, per rimuovere delle tegole pericolanti da un vecchio fabbricato.

La squadra dei vigili del fuoco, con l’ausilio dell’autoscala, ha rimosso le parti che rischiavano di cadere sulla strada, creando possibili problemi anche ai mezzi in transito, e messo in sicurezza tutta la zona sottostante.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.altrogiornalemarche.it