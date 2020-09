Imbarcazione si rovescia al Mandracchio, recuperata dai vigili del fuoco

ANCONA – I Vigili del fuoco sono intervenuti questa mattina al Mandracchio di Ancona per recuperare un’imbarcazione di circa 4.5 metri, rovesciata all’ormeggio.

Sul posto si sono portati gli uomini della Sezione Navale ed i sommozzatori dei vigili del fuoco che hanno usato, prima dei palloni gonfiati ad aria compressa per girare il natante, poi, con una motopompa, hanno aspirato l’acqua all’interno per riportare l’imbarcazione in galleggiamento.

