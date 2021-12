Una barca recuperata questa mattina al Mandracchio dai Vigili del fuoco

ANCONA – I Vigili del fuoco sono intervenuti questa mattina ad Ancona per recuperare un piccolo natante in zona Mandracchio.

Sul posto i sommozzatori, personale della sezione navale dei Vigili del fuoco e l’autogru dalla sede centrale.

I sommozzatori si sono immersi per imbracare l’imbarcazione che è stata poi issata dalla gru e riportata in galleggiamento. Non si segnalano persone coinvolte.

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.altrogiornalemarche.it