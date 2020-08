Sono otto i candidati alla presidenza della Regione: presentate tutte le liste

ANCONA – Sono otto i candidati alla presidenza della Regione Marche. Questa mattina, ultimo giorno utile per il deposito delle liste provinciali e regionali, è stata presentata anche la candidatura di Anna Rita Iannetti, esperta in neuroscienze per la Biologia del comportamento, proposta alla presidenza delle Marche dal Movimento 3V (Vaccini Vogliamo Verità) – Libertà di scelta.

Gli altri candidati alle presidenza della Regione Marche sono (seguendo l’ordine della presentazione, avvenuta tra ieri e oggi): il professor Roberto Mancini (Dipende da Noi), il candidato comunista Fabio Pasquinelli (Per le Marche), Sabrina Banzato (Vox Italia), Gian Mario Gianni Mercorelli (Movimento 5 Stelle), Maurizio Mangialardi per il centrosinistra (Insieme Marche), Francesco Acquaroli per il centrodestra (RicostruiAmo le Marche), Alessandra Contigiani per Riconquistare l’Italia Fronte sovranista italiano.

Questa mattina, ad Ancona, è stata anche depositata la lista il Centro per Mangialardi presidente. E con questa le liste nella provincia sono 17.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.altrogiornalemarche.it