Marchetti annuncia che venerdì e sabato Salvini sarà nelle Marche

San Benedetto del Tronto, Porto Recanati, Ancona e Fano: queste le tappe del secondo tour marchigiano del segretario della Lega

ANCONA – Salvini è uomo di parola, lo aveva promesso due settimane fa durante un tour nel fermano,e il 26 e 27 giugno sarà di nuovo nelle Marche.

“Salvini ha dimostrato più volte di tenere alle Marche in modo particolare e la Lega è pronta ad impegnarsi con serietà e concretezza per garantire alla regione il buon governo che merita – ha spiegato il commissario regionale del Carroccio Riccardo Augusto Marchetti (nella foto, con Matteo Salvini) – La qualità delle proposte e quella delle donne e degli uomini della nostra squadra, la competenza e compattezza del Centrodestra sono i solidi pilastri su cui stiamo costruendo un’alternativa seria all’ormai obsoleta politica del PD, intenton a coltivare gli interessi personali dei singoli piuttosto che a costruire un futuro concreto per i marchigiani”.

Il 26 Salvini sarà in provincia di Ascoli Piceno per la prima tappa del secondo tour in vista delle elezioni. A San Benedetto lo attendono imprenditori locali ed i quadri della Lega provinciale per una cena di lavoro ai Bagni Andrea.

La mattinata di sabato 27 giugno inizierà alle 9.30 a Porto Recanati dove verrà allestito un punto stampa con colazione al Caffè del Corso (c.so Matteotti 228). È previsto un passaggio al gazebo Lega allestito nei pressi, uno dei tantissimi che nel weekend saranno attivi nelle principali piazze della regione per la campagna tesseramento e per la raccolta firme per contrastare il collezionista di poltrone Mangialardi.

Se le tempistiche lo consentiranno, non è esclusa anche una breve visita del leader del Carroccio all’Hotel House di Porto Recanati, dove si è già recato più volte e la cui vicenda segue personalmente con particolare attenzione

Alle 11.15 il Segretario Federale della Lega farà visita alla sede della Confartigianato ad Ancona (via Fioretti 2/A), prima di dirigersi a Fano, dove concluderà il secondo tour marchigiano insieme a sostenitori, iscritti, militanti e alcuni rappresentanti di categoria presso Villa Piccinetti.

