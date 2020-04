Spostati ad Ascoli dai vigili del fuoco alcuni container per gli aiuti alla popolazione

ASCOLI PICENO – I Vigili del fuoco, nell’ottica di fornire un concreto sostegno alla popolazione in un periodo di emergenza dovuta al Coronavirus Covid-19, sono intervenuti, per la movimentazione di alcuni container della Protezione civile. Tali strutture saranno utilizzate come magazzini di derrate alimentari, che il Comune di Ascoli sta raccogliendo e che poi saranno distribuite a chi ne avrà necessità.

La richiesta è giunta al comando piceno dalla Prefettura su sollecitazione del sindaco del capoluogo ed in ottemperanza alle linee guida impartite dal Capo del Corpo in materia. Una squadra ha provveduto allo spostamento. I container, con un autogru, sono stati caricati su di un autoarticolato e dal Villaggio del Fanciullo sono stati trasferiti presso la sede del Comando della Polizia municipale.

