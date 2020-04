Dal Consorzio Vongolari Piceni guanti e mascherine per soci e operatori dell’Unione ciechi di Ascoli e Fermo

Il Centro Officina dei Sensi eroga ogni settimana oltre 60 prestazioni online alle famiglie con bambini con disabilità visiva

ASCOLI PICENO – Con una visita a sorpresa, questa mattina il presidente del Consorzio pescatori di vongole piceni (Co.Vo.Pi.), Gerardo Fragoletti, ha consegnato all’Unione Ciechi e Ipovedenti di Ascoli Piceno e Fermo un carico di materiale per la protezione personale. Guanti e mascherine chirurgiche e ffp2 sono stati messi a disposizione degli operatori e dei soci con disabilità visiva nell’ottica di una sentita vicinanza al territorio e alle associazioni che vi operano. Insieme a Fragoletti ha partecipato alla consegna anche il consigliere regionale Fabio Urbinati, da sempre vicino all’Unione.

Ad accogliere la piccola delegazione arrivata da San Benedetto c’erano Adoriano Corradetti, componente della direzione nazionale Uici, e Mirco Fava, consigliere dell’Uici di Ascoli Piceno e Fermo. “Il materiale che ci è stato donato – spiega Adoriano Corradetti – sarà messo a disposizione dei soci dell’Uici e di tutte le persone che avranno bisogno di essere presenti nel nostro Centro. Distribuiremo guanti e mascherine anche a domicilio, in vista della riapertura delle attività sanitarie e riabilitative che il Centro Officina dei Sensi eroga gratuitamente alle persone con disabilità visiva”.

Nonostante l’emergenza sanitaria, il Centro, che comprende l’Uici, l’Irifor e la cooperativa Habilis, è riuscito a restare vicino ai propri associati e ai pazienti con disabilità visiva attraverso una serie di programmi di tele-riabilitazione e sostegno psicologico a distanza.

“Ogni settimana – racconta Mirco Fava – eroghiamo circa 60 prestazioni online cercando di essere vicini alle famiglie che in questo periodo vivono una situazione molto critica soprattutto nella gestione dei propri bambini, spesso con disabilità anche gravi, che non sono abituati nella quotidianità a vivere questa condizione di isolamento. Attraverso la coordinatrice delle attività riabilitative, Chiara Mastantuono, siamo riusciti a realizzare attività di riabilitazione individuale neuro-psico-motoria e ortottica, ma soprattutto attività di gruppo con la musicoterapia, dividendo le lezioni per gruppi e fasce d’età. Realizziamo inoltre laboratori d’arte per bambini e ragazzi e laboratori ludico-ricreativi per trascorrere del tempo insieme con le persone che vivono una condizione di maggiore isolamento. Naturalmente non manca il sostegno psicologico alle famiglie, sia individuale che di gruppo”.

“Ringraziamo di cuore il Consorzio Vongolari per questa donazione – sottolinea il presidente dell’Uici di Ascoli Piceno e Fermo, Cristiano Vittori -. La vicinanza e la solidarietà contribuiscono oggi più che mai a farci sentire meno soli. Questi presidi saranno molto preziosi per accompagnare le future uscite dei nostri soci”.

“Con questa donazione, il Co.Vo.Pi ha distribuito materiale per oltre 6 mila euro – sottolinea il consigliere Fabio Urbinati -. Il grande cuore della gente di mare non manca mai”.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.altrogiornalemarche.it