Disabilità visiva, ad Ascoli 40 esperti da tutta Europa

La Rete europea, Enviter, per tre giorni in città grazie alla locale Uici per promuovere le buone pratiche e i progetti all’avanguardia a livello transnazionale

ASCOLI PICENO – La Rete Europea per la Formazione e la Ricerca sulla disabilità visiva, Enviter, ha scelto Ascoli Piceno come sede italiana per il General Meeting 2023. Per tre giorni, 40 professionisti provenienti da 14 Paesi europei si incontreranno in città grazie all’Uici (Unione italiana ciechi e ipovedenti) di Ascoli Piceno e Fermo. Dall’Islanda a Cipro, dai Paesi Bassi al Portogallo, dalla Francia all’Ungheria, dalla Germania all’Austria, dall’Italia alla Slovenia, ricerca e innovazione parleranno la stessa lingua.

“Il nostro socio e componente del direttivo nazionale Uici, Adoriano Corradetti – spiega il segretario della sezione territoriale, Margherita Anselmi – è tra i membri del Consiglio di Enviter, unico italiano insieme alla presidente triestina, Elena Weber. È grazie alla sua preziosa collaborazione che la nostra città figura come unica sede italiana nel calendario degli eventi del Network che quest’anno si terranno anche a Lisbona, Vienna e Duren”.

Enviter offre una rete per i fornitori di servizi che lavorano nel campo dell’apprendimento permanente con e per conto delle persone con disabilità visive, è sede per lo scambio di conoscenze, competenze ed esperienze a livello europeo dei membri della rete, promuove e integra nei Paesi membri le buone pratiche nei servizi per la disabilitò visiva, riducendo al minimo le spese per lo sviluppo dei progetti.

“Molto intenso il programma di questi giorni – sottolinea la presidente Uici di Ascoli Piceno e Fermo, Gigliola Chiappini -. Ieri la delegazione è arrivata nelle Marche ed è stata ricevuta a San Benedetto del Tronto dall’assessore ai Servizi sociali, Andrea Sanguigni. Oggi l’incontro nella nostra sede, con il saluto, da remoto, del presidente nazionale Uici, Mario Barbuto. Domani mattina, dalle 9.00, si svolgerà nella Sala dei Savi di Palazzo dei Capitani una conferenza, patrocinata dal Comune, sulle innovazioni nell’apprendimento e nella riabilitazione delle persone con disabilità sensoriale. L’assessore ai Servizi sociali, Massimiliano Brugni, porterà il saluto dell’amministrazione comunale. Mentre per il pomeriggio è previsto un evento moltiplicatore con gli esperti alla Bottega del Terzo Settore: al centro dell’incontro ci sarà l’applicazione della stampa 3D nella didattica inclusiva”.

“Durante le riunioni generali annuali – racconta Adoriano Corradetti – si condividono le informazioni sul lavoro quotidiano del network, i membri vengono informati sui progetti in corso e sui piani futuri e si presenta la relazione finanziaria. Queste assemblee sono ospitate ogni anno da un membro della Rete e quest’anno siamo felici di accogliere il Consiglio e il Meeting in Italia, nella nostra ‘Officina dei Sensi’, in via Copernico, e nelle prestigiose sale che offre la città. Sarà un importante momento di approfondimento e di conoscenza delle maggiori innovazioni, di progetti e laboratori a livello europeo”.

