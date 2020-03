CORONAVIRUS / Ben 23 morti in un giorno. Record di decessi nelle Marche: il totale sale a 114

ANCONA – Il Gores ha comunicato questa sera i dati dei decessi odierni, aggiornati alle ore 18. Purtroppo abbiamo registrato un altro preoccupante record: ci sono stati altri 23 morti per Coronavirus. E i decessi, a questo punto, nelle Marche sono complessivamente, 114. Tanti. Troppi. E la lista, purtroppo non terminerà qui.

“Dati tristi anche oggi, con ben 23 decessi”, afferma il presidente della Regione Luca Ceriscioli. “Non è ripetitivo – aggiunge – ed è sentito e condiviso con tutta la regione, l’abbraccio virtuale a tutti coloro che soffrono e a tutte le persone che lavorano giorno e notte in questa emergenza. Rinnovo a tutti l’appello a stare a casa. Non metterci a rischio, e quindi non ammalarci, è il migliore aiuto che possiamo dare alle persone più deboli e al personale sanitario, che stiamo ammirando ogni giorno per il lavoro infaticabile che si sta portando avanti”.

Questa mattina il Gores, il Gruppo operativo regionale per l’emergenza sanitaria, aveva anche comunicato che i tamponi positivi rilevati nelle ultime analisi di laboratorio della Sod Virologia sono 196 su 537 testati. Il totale dei contagiati nella nostra regione è ora di 1.567, su 4.109 persone testate.

Nella provincia di Pesaro Urbino i contagiati sono ora 910; nella provincia di Ancona 403; nella provincia di Macerata 160; nella provincia di Fermo 46; nella provincia di Ascoli Piceno 25. Ci sono poi 23 casi provenienti da fuori regione.

Sono 119, invece, le persone ricoverate nei reparti di terapia intensiva, 145 nelle aree di terapia semi intensiva e 426 in quelli non intensivi. Altre 58 persone sono ricoverate in degenze post critiche e 435 in reparti non intensivi.

In isolamento domiciliare ci sono 4.408 persone, delle quali 3.760 asintomatiche e 648 sintomatiche. Tra queste ci sono 486 operatori sanitari contagiati durante il loro lavoro negli ospedali o negli ambulatori medici.

