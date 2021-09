Coronavirus: altre 2 vittime nelle Marche, saliti a 83 i ricoveri negli ospedali

ANCONA – Il Coronavirus continua a colpire anche nelle Marche dove, nelle ultime 24 ore, ci sono stati altri due decessi.

Si tratta di un 79enne di Treia e di un 75enne di Morrovalle, entrambi in provincia di Macerata, con patologie pregresse. Con questi due decessi il numero delle vittime, nella regione, sale così a 3.056.

E nelle ultime 24 ore sono anche da registrare due ricoveri in più negli ospedali (oggi sono 83). Restano 23 le persone ricoverate nei reparti di terapia intensiva mentre altre 23 (una in più rispetto a ieri) si trovano in quelli semi intensivi e 37 (anche in questo caso una in più rispetto a ieri) negli altri reparti.

Inoltre 46 persone sono attualmente ospitate nelle strutture territoriali.

Sono invece 114 i nuovi contagiati registrati oggi: 29 nella provincia di Pesaro Urbino; 26 in quella di Ancona; 21 in quella di Macerata; 12 in quella di Ascoli Piceno; 8 in quella di Fermo mentre sono 18 i nuovi contagiati, registrati nelle Marche, ma residenti fuori regione.

QUI SOTTO IL QUADRO DELLA SITUAZIONE:

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.altrogiornalemarche.it