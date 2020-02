“Queste sono le Marche del lavoro che vogliamo tutelare”

Forza Italia a favore delle aziende, dell’occupazione e dell’abbattimento della pressione fiscale. Il Commissario regionale senatore Francesco Battistoni e la capogruppo in Consiglio regionale, Jessica Marcozzi, in visita alla Ambruosi&Viscardi

SANT’ELPIDIO A MARE – “Le Marche del lavoro, le Marche da tutelare”. Ieri il senatore Francesco Battistoni, commissario regionale FI, accompagnato dalla Capogruppo regionale FI, Jessica Marcozzi, ha fatto visita alla Ambruosi&Viscardi, azienda di Sant’Elpidio a Mare leader su scala nazionale nel settore dell’alimentazione, nello specifico nella coltivazione e distribuzione di verdure. Una realtà imprenditoriale che va avanti da 30 anni.

“Nelle Marche abbiamo importanti aziende che rappresentano un fiore all’occhiello dell’imprenditoria su scala nazionale, aziende che da decenni, con dedizione al lavoro e professionalità, tengono alta la bandiera del Made in Italy creando oltretutto occupazione. Queste realtà aziendali, come la Ambruosi&Viscardi, vanno sostenute e costantemente incentivate. Questo significa tutelare le eccellenze marchigiane, italiane, che tanto danno ai nostri territori e che chiedono solo di avere nella politica non un ostacolo ma un aiuto concreto allo sviluppo imprenditoriale e occupazionale. Due cardini per FI che è si sempre battuta per il sostegno alle aziende, la creazione di lavoro e l’abbattimento della pressione fiscale, oggi più che mai imprescindibili in un periodo di crisi senza precedenti. Abbiamo la pressione fiscale più alta d’Europa e Forza Italia si batterà sempre contro quei governi che caricano sulle spalle delle imprese i propri debiti” hanno dichiarato, a margine della visita, Battistoni e Marcozzi.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.altrogiornalemarche.it