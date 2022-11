Soddisfazione per l’elezione di Francesco Battistoni alla vicepresidenza della Commissione Ambiente, Territorio e Lavori pubblici

ANCONA – “In un periodo storico in cui l’ambiente e lo sviluppo equilibrato del territorio sono così centrali e baricentrici in ogni dinamica di rilancio regionale, di ecosostenibilità, di tutela e di sicurezza, non posso non rallegrarmi per l’elezione del nostro Coordinatore regionale FI, on. Francesco Battistoni, alla Vicepresidenza della Commissione Ambiente, Territorio e Lavori pubblici della Camera dei deputati”. E’ quanto annuncia, in una nota stampa, la Capogruppo regionale FI, Jessica Marcozzi.

“Sono certa che l’on. Battistoni, forte della sua esperienza in questi settori così delicati e decisivi, del suo costante impegno e della sua attenzione per le Marche, saprà lavorare al meglio per il rilancio e la modernizzazione ecosostenibile della nostra regione” conclude Marcozzi.

Nella foto: il vicepresidente Francesco Battistoni insieme a Jessica Marcozzi

