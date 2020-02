Furgone fuori strada ad Ancona recuperato dai vigili del fuoco / FOTO

ANCONA – Un furgone è finito fuori strada mentre percorreva via Pirandello, ad Ancona. Per il suo recupero sono dovuti intervenire, alle 14.15, i vigili del fuoco. Con l’ausilio dell’autogru i vigili hanno provveduto a sollevare il veicolo riposizionandolo sulla carreggiata, per la successiva rimozione da parte di un automezzo del soccorso stradale.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.altrogiornalemarche.it