Il cardinale de Donatis, Vicario del Papa, celebra la ricorrenza della Traslazione della Santa Casa di Loreto

ROMA – Con la partecipazione del cardinale Angelo de Donatis, Vicario generale di Sua Sanità per la diocesi di Roma, la folta comunità marchigiana della Capitale ha celebrato, nel complesso monumentale di San Salvatore in Lauro, la ricorrenza della Solennità della Traslazione della Santa Casa di Loreto.

L’incontro è stato introdotto da monsignor Pietro Bongiovanni, attivo parroco di San Salvatore in Lauro, struttura monumentale di proprietà del Pio Sodalizio dei Piceni. Il presidente dell’ente Castellucci ha svolto un’ampia relazione rilevando come l’antica Fondazione picena svolge una intensa azione di sostegno dei giovani studenti marchigiani.

I lavori sono stati conclusi dal cardinale de Donatis il quale si è soffermato sulle indicazioni pastorali di Papa Francesco e successivamente ha anche presieduto la liturgia della Messa solenne. Al termine della cerimonia il cardinale de Donatis si è intrattenuto con l’ambasciatore Giorgio Girelli rievocando la figura del compianto cardinale Palazzini di Piobbico autore della preghiera – della quale è stata data lettura – da lui redatta per la Santa Casa in cui viene invocato Dio che “ non solo ha voluto privilegiare le Marche con la dovizia delle bellezze naturali ma ha anche disposto che nella regione venisse collocato il centro devozionale (la Vergine Lauretana) più venerato del mistero dell’incarnazione del Verbo”.

Nella foto: il cardinale Angelo de Donatis e l’ambasciatore Giorgio Girelli

