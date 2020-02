Carico pericolante su un autoarticolato messo in sicurezza dai vigili del fuoco

OSIMO – I vigili del fuoco sono intervenuti questa mattina – alle 9.45 – ad Osimo, sulla Statale 16, per la rimozione di un carico pericolante su di un autoarticolato che trasportava pesanti lastre di ferro. In seguito ad una brusca frenata dell’autista, fatta per evitare un’auto, le lastre si erano infatti spostate in avanti.

La squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Osimo, con l’ausilio dell’autogrù proveniente dalla sede centrale di Ancona, ha provveduto alla messa in sicurezza del carico e, subito dopo, di tutta l’area interessata dall’intervento.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.altrogiornalemarche.it