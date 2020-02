Per evitare un gatto un’auto si ribalta: il conducente ricoverato a Torrette

ANCONA – I vigili del fuoco sono intervenuti questa mattina – alle 11.50 -,a Posatora per un incidente stradale. Per cause in fase di accertamento (molto probabilmente per evitare di investire un gatto), un’auto ha urtato le transenne poste sul marciapiede, ribaltandosi.

L’uomo che si trovava al volante è stato subito occorso e trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di Torrette dal personale del 118, intervenuto sul posto insieme ai carabinieri.

La squadra dei vigili del fuoco, subito dopo, ha messo in sicurezza l’auto e la zona dell’intervento.

