Autoarticolato carico di generi alimentari si ribalta e blocca la strada

MACERATA – Nuovo intervento, questa mattina, per i Vigili del fuoco. Alle 8.45 il loro intervento è stato richiesto in Località San Marco Vecchio, sulla Strada provinciale 361, all’altezza del bivio per Piangiano.

Un autoarticolato che trasportava generi alimentari, per cause in via di accertamento, si era ribaltato poco prima ostruendo la sede stradale.

La squadra di Macerata dei Vigili del fuoco, intervenuta con un’autobotte e con l’ausilio dell’autogrù provvedeva a rimettere in carreggiata il mezzo pesante. Subito dopo i Vigili del fuoco mettevano anche in sicurezza tutta l’area dell’intervento.

