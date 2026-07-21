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CRONACA IN PRIMO PIANO MACERATA & provincia

Una ragazza cade in montagna, soccorsa e portata in ospedale

Diwww.altrogiornalemarche.it

Lug 21, 2026

PIORACO – I Vigili del fuoco sono intervenuti poco dopo le ore 20 in località Costa, nel comune di Pioraco, per soccorrere una ragazza caduta durante la percorrenza di una ferrata.
La squadra dei Vigili del fuoco di Camerino ha raggiunto l’infortunata, operando con il personale sanitario ed il soccorso alpino.

Dopo essere stata immobilizzata, la ragazza è stata trasportata con una apposita barella fino a un’area idonea alle operazioni di recupero, dove è stata verricellata a bordo dell’eliambulanza e successivamente trasferita all’ospedale regionale di Torrette.
L’intervento si è concluso intorno alle ore 22:30.

 

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