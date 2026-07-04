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CRONACA IN PRIMO PIANO SAN BENEDETTO DEL TRONTO

Ritrovato morto il sub di cui si erano perse le tracce in mattinata

Diwww.altrogiornalemarche.it

Lug 4, 2026

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – È stato ritrovato, deceduto, il sub di cui si erano perse le tracce dalla mattinata.

Sotto il coordinamento della Capitaneria di porto, al lavoro anche i sommozzatori del Nucleo Vigili de fuoco di Ancona che l’hanno individuato e recuperato nei pressi del molo sud.

Sul posto per le operazioni l’unità di Comando Locale dei Vigili del fuoco di Macerata ed i pompieri del Distaccamento di San Benedetto.

 

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