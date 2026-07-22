Onde ribelli 1976-2026: a Recanati si celebrano i 50 anni delle radio libere

Il 28 luglio un grande evento in Via Aldo Moro ripercorre la rivoluzione dell’emittenza privata e lancia la volata all’Electronic Music Festival in Piazza Leopardi

RECANATI – Cinquant’anni fa, il 28 luglio 1976, una storica sentenza della Corte Costituzionale (la n. 202) decretò la fine del monopolio RAI nelle trasmissioni locali, cambiando per sempre la storia della comunicazione, del costume e della cultura in Italia.

Da quel giorno nacquero in tutto il Paese centinaia di radio e televisioni private: una rivoluzione spontanea fatta di giovani, idee, musica, libertà e profonda passione, che ha letteralmente formato le generazioni successive e i professionisti della comunicazione di oggi.

Per celebrare questa stagione irripetibile e riflettere sull’evoluzione dei media, martedì 28 luglio 2026, a partire dalle ore 20:30, la città della poesia ospiterà l’evento “Onde Ribelli 1976-2026 – 50 anni di radio libera”. L’appuntamento, che gode del prestigioso patrocinio del Comune di Recanati, si terrà in Via Aldo Moro, a Piazzale San Lorenzo, nel piazzale antistante la Gatta Mimì.

Il sottotitolo scelto per la serata, “La notte che ha cambiato per sempre la comunicazione italiana”, anticipa un programma denso di emozioni, ricordi storici e importanti anticipazioni sul panorama musicale estivo della città, creando un ponte ideale tra il passato pionieristico e il futuro della musica.

Il Programma della serata (dalle ore 20:30)

Il palinsesto della serata è stato studiato per offrire momenti di approfondimento culturale, spazio ai giovani talenti e grande intrattenimento musicale:

Il Talk Show “Quando la radio era libertà” e l’anteprima EMF : Condotto dal noto giornalista e speaker radiofonico Luigi Brecciaroli, il talk vedrà il confronto e la partecipazione dei grandi protagonisti e dei pionieri dell’emittenza privata marchigiana. Sarà un viaggio nei ricordi di chi, con trasmettitori di fortuna e tanta audacia, ha dato voce al territorio. Sul palco saliranno anche gli organizzatori dell’EMF (Electronic Music Festival): un’occasione speciale per lanciare ufficialmente la volata all’attesissimo evento del prossimo 31 luglio in Piazza Leopardi. Saranno presenti i protagonisti delle radio libere marchigiane.

: Condotto dal noto giornalista e speaker radiofonico Luigi Brecciaroli, il talk vedrà il confronto e la partecipazione dei grandi protagonisti e dei pionieri dell’emittenza privata marchigiana. Sarà un viaggio nei ricordi di chi, con trasmettitori di fortuna e tanta audacia, ha dato voce al territorio. Sul palco saliranno anche gli organizzatori dell’EMF (Electronic Music Festival): un’occasione speciale per lanciare ufficialmente la volata all’attesissimo evento del prossimo 31 luglio in Piazza Leopardi. Saranno presenti i protagonisti delle radio libere marchigiane. Voci Promesse: La radio è da sempre un trampolino di lancio. Per questo il palco darà spazio e voce alle promesse e ai giovani artisti recanatesi, unendo idealmente la generazione del 1976 con quella del futuro in una staffetta generazionale guidata dalla creatività.

La radio è da sempre un trampolino di lancio. Per questo il palco darà spazio e voce alle promesse e ai giovani artisti recanatesi, unendo idealmente la generazione del 1976 con quella del futuro in una staffetta generazionale guidata dalla creatività. Il Concerto degli “Amici dello Zio Pecos”: La colonna sonora dei 50 anni di storia della radio sarà affidata all’energia degli “Amici dello Zio Pecos”. Il loro concerto non sarà una semplice successione di canzoni, ma un vero e proprio viaggio musicale narrativo che ripercorrerà i più grandi successi che hanno segnato l’epoca delle radio libere fino ai giorni nostri.

Media e Diretta Streaming

Per garantire la massima condivisione di questo importante anniversario, l’intero evento sarà accessibile anche a distanza. Sarà infatti trasmesso in diretta tv su Arancia Television e in radio su Radio Arancia, oltre a beneficiare di una copertura streaming totale sui canali YouTube e sulle principali piattaforme social ufficiali.

L’organizzazione esprime il proprio sentito ringraziamento al Comune di Recanati per il supporto istituzionale e la sensibilità dimostrata verso il valore storico dell’iniziativa. Un ringraziamento fondamentale va inoltre ai partner privati che, credendo nel progetto, ne hanno reso possibile la realizzazione: Studio Loukas, Lympho Care, Casa Svarchi, Clinicalab e Gatta Mimì.

INFORMAZIONI UTILI:

Cosa: Onde Ribelli 1976-2026 – 50 anni di radio libera

Quando: Martedì 28 luglio 2026, ore 20:30

Dove: Via Aldo Moro, Piazzale San Lorenzo, Recanati (MC)

Ingresso: Libero e gratuito

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