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CRONACA IN PRIMO PIANO MACERATA & provincia

Una ragazza resta bloccata alle Lame Rosse, soccorsa dai Vigili del fuoco

Diwww.altrogiornalemarche.it

Mag 2, 2026

FIASTRA – I Vigili del fuoco sono intervenuti poco prima delle 15 in prossimità del percorso delle Lame Rosse, nel comune di Fiastra, per soccorrere un’escursionista rimasta bloccata.
La squadra di Camerino, con il supporto del personale SAF (Speleo Alpino Fluviale) e del nucleo SAPR (Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto) della Direzione Regionale Marche, ha provveduto dapprima alla localizzazione della persona con l’ausilio dei droni e, successivamente, al suo recupero tramite manovre e attrezzature specifiche.
La ragazza è stata tratta in salvo e affidata alle cure del personale sanitario del 118.
Presente sul posto anche il Soccorso Alpino.

 

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