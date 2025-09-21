Cade durante un’arrampicata, soccorso e ricoverato all’Ospedale di Torrette

BOLOGNOLA – I Vigili del fuoco sono intervenuti poco dopo le ore 16 in località Fargno Basso di Bolognola per soccorrere un uomo caduto durante un’arrampicata.

La squadra dei Vigili del fuoco di Visso ha raggiunto l’infortunato e prestato i primi soccorsi, in attesa dell’arrivo dell’eliambulanza che lo ha trasportato al pronto soccorso dell’Ospedale regionale di Torrette, ad Ancona.

Presente sul posto anche il personale del Soccorso Alpino.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati