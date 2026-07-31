Tre auto coinvolte in un incidente, una prende fuoco

TOLENTINO – I Vigili del fuoco sono intervenuti poco dopo le ore 15, in contrada Santa Lucia, per un incidente stradale che ha coinvolto tre autovetture, con il successivo incendio di uno dei veicoli.

La squadra dei Vigili del fuoco di Tolentino ha provveduto allo spegnimento delle fiamme e alla messa in sicurezza dello scenario.

Presenti sul posto anche gli agenti della Polizia Locale.

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