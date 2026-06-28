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ASCOLI & provincia CRONACA IN PRIMO PIANO VIDEO

Un vasto incendio nel pomeriggio in una zona boscata / VIDEO

Diwww.altrogiornalemarche.it

Giu 28, 2026

ASCOLI PICENO – Dal tardo pomeriggio i Vigili del fuoco sono impegnati per l’incendio che ha interessato una zona boscata nella frazione di Santa Maria a Corte.

Fuoco attaccato su due fronti, con le squadre a terra nel versante accessibile, mentre nella zona più impervia ha operato l’elicottero antincendi boschivi della Regione Marche.

Il velivolo ha effettuato sette lanci caricando acqua nel laghetto di Cavignano.

Il rogo è attualmente circoscritto con i pompieri che stanno spegnendo gli ultimi focolai. Sul posto anche il nucleo SAPR (sistemi aeromobili a pilotaggio remoto) per verificare e localizzare con i droni eventuali fiamme all’interno del perimetro della zona bruciata. Subito dopo si procederà con la fase di bonifica e sorveglianza.

QUI SOTTO un video:

 

 

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