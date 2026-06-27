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CRONACA IN PRIMO PIANO MACERATA & provincia

Due feriti in un pauroso incidente stradale tra due furgoni

Diwww.altrogiornalemarche.it

Giu 27, 2026

POLLENZA I Vigili del fuoco sono intervenuti alle ore 12:30 in contrada Piane di Chienti, al km 80 per un incidente stradale che ha coinvolto due furgoni.
La squadra di Macerata ha provveduto all’estrazione di entrambi i conducenti utilizzando attrezzature oleodinamiche, affidandoli successivamente alle cure del personale sanitario.
La strada è stata temporaneamente chiusa in entrambe le direzioni per consentire le operazioni di soccorso.
Presenti sul posto anche i Carabinieri.

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