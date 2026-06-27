Due feriti in un pauroso incidente stradale tra due furgoni

POLLENZA – I Vigili del fuoco sono intervenuti alle ore 12:30 in contrada Piane di Chienti, al km 80 per un incidente stradale che ha coinvolto due furgoni.

La squadra di Macerata ha provveduto all’estrazione di entrambi i conducenti utilizzando attrezzature oleodinamiche, affidandoli successivamente alle cure del personale sanitario.

La strada è stata temporaneamente chiusa in entrambe le direzioni per consentire le operazioni di soccorso.

Presenti sul posto anche i Carabinieri.

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