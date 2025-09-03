Spento questa mattina un altro incendio in un bosco

ASCOLI PICENO – Dalle 5,30 di questa mattina squadre dei Vigili del fuoco sono impegnate per l’incendio divampato sul monte dell’Ascensione nella zona di Polesio, che ha coinvolto una superficie boscata.

Le fiamme sono state spente e la situazione è sotto controllo. Sul campo ora si procede con la bonifica, anche per evitare che piccoli focolai possano rialzare il livello di attenzione.

Presente sul posto anche personale VVF del nucleo Sapr (sistemi aeromobili a pilotaggio remoto) per una verifica della situazione dall’alto, con i droni in dotazione.

