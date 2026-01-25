AltrogiornaleMarche

Il consigliere regionale Antonini insignito come “Tedoforo del tartufo”

Gen 25, 2026

Premio assegnato al termine della tre giorni “Tartufo Nero Festival” da parte del sindaco Sciamanna

ROCCAFLUVIONE – Un riconoscimento significativo e di valore quale “Tedoforo del tartufo” in quanto ideatore e promotore del Festival, oltre che per l’impegno, la grande attenzione al territorio e le numerose progettualità promosse negli ultimi anni, in veste di amministratore e rappresentante istituzionale, è stato conferito, quest’oggi, dal sindaco di Roccafluvione Emiliano Sciamanna al Consigliere regionale Andrea Maria Antonini al termine della manifestazione dedicata al “Tartufo Nero” (23/25 gennaio).

Il consigliere Antonini, più volte ospite nel corso della kermesse e protagonista di diversi dibattiti di approfondimento alla presenza di esperti, imprenditori e amministratori locali, ringraziando il primo cittadino per lo speciale attestato, ha voluto rimarcare la valenza e le finalità dell’iniziativa che ha acceso i riflettori su un prodotto trainante del Piceno.

“Desidero ringraziare di cuore il sindaco Sciamanna, tutti gli organizzatori e la comunità di Roccafluvione per questo importante attestato personale che premia il lavoro portato avanti in questi anni in veste di rappresentante istituzionale in sinergia con tanti soggetti del territorio  – ha evidenziato il consigliere Antonini – Il tartufo, di fatto, è un elemento di riferimento nonché un veicolo di valorizzazione per l’indotto economico di queste aree. Si tratta di una leva straordinaria, inoltre, che alimenta una filiera virtuosa ed ampio raggio che coinvolge tante figure professionali come: cavatori, coltivatori, produttori, commercianti e fornitori. Un prodotto, inoltre, edibile e a disposizione per tutto il periodo dell’anno e che fa per questo delle Marche una eccellenza sul panorama nazionale”.

 

