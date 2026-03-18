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CRONACA IN PRIMO PIANO MACERATA & provincia

Rifiuti speciali in fiamme all’interno di un capannone

Diwww.altrogiornalemarche.it

Mar 18, 2026

MACERATA – I Vigili del fuoco sono intervenuti nella serata di ieri, intorno alle ore 21, a Piediripa di Macerata, per un incendio che ha coinvolto rifiuti speciali solidi stoccati all’interno di un capannone.

Sul posto sono intervenute le squadre dei Vigili del fuoco di Macerata e Tolentino, con autopompa, autobotte e mezzi di supporto, che hanno provveduto allo spegnimento delle fiamme evitando il propagarsi dell’incendio all’intera struttura.
Sul posto presenti anche i Carabinieri.

 

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