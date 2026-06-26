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CRONACA IN PRIMO PIANO MONTEGRANARO VIDEO

Incendio di vegetazione vicino a tre abitazioni / VIDEO

Diwww.altrogiornalemarche.it

Giu 26, 2026

MONTEGRANARO – I Vigili del fuoco sono intervenuti dalle ore 11.30 circa nel comune di Montegranaro per un incendio di sterpaglie che ha interessato un’area in prossimità di abitazioni e uliveti.
Sul posto le squadre di Fermo, con in supporto personale di Civitanova Marche, del DOS VVF (Direttore delle Operazioni di Spegnimento) e del mezzo aereo Elimarche.
L’incendio, dopo alcune ore di lavoro, è da considerare sotto controllo. Le squadre dei Vigili del fuoco stanno procedendo con lo spegnimento degli ultimi focolai ancora presenti.
Le persone residenti nelle tre abitazioni che, a scopo precauzionale, erano state evacuate sono state fatte rientrare nelle proprie case.
Sul posto è intervenuto anche l’elicottero dei Vigili del fuoco del Nucleo di Arezzo, che ha effettuato numerosi lanci d’acqua nelle aree più impervie. Al termine delle operazioni di spegnimento seguirà la bonifica dell’area interessata dall’incendio.

QUI SOTTO un video:

 

 

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