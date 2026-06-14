AltrogiornaleMarche

L'informazione per il territorio e la sua gente - direttore Elpidio Stortini

CRONACA IN PRIMO PIANO MACERATA & provincia

Due morti e quattro feriti in un tragico incidente sulla Statale 77

Diwww.altrogiornalemarche.it

Giu 14, 2026

MACERATA – I Vigili del fuoco sono intervenuti intorno alle ore 5:45 lungo la Statale 77, al km 94+900, per un incidente stradale che ha coinvolto due autovetture.

Le squadre dei Vigili del fuoco di Macerata e Civitanova Marche hanno estratto le persone rimaste incastrate all’interno dei veicoli coinvolti ed effettuato la messa in sicurezza dell’area coinvolta.
Il bilancio dell’incidente è, purtroppo, di due persone decedute e quattro feriti, tutti trasportati all’ospedale di Torrette di Ancona per le cure del caso.
Sul posto presenti il personale sanitario del 118 e gli agenti della Polizia Stradale.

Leggi anche:

Di www.altrogiornalemarche.it

Articoli correlati

ASCOLI & provincia CRONACA IN PRIMO PIANO

Scivola lungo un sentiero, anziano soccorso dai Vigili del fuoco

Giu 14, 2026 www.altrogiornalemarche.it
ASCOLI & provincia CRONACA IN PRIMO PIANO

Un ragazzo finisce con la bicicletta in una scarpata, soccorso e portato in ospedale

Giu 13, 2026 www.altrogiornalemarche.it
ANCONA & provincia CRONACA IN PRIMO PIANO

Truffe online, i Carabinieri smascherano un falso venditore di pneumatici

Giu 12, 2026 www.altrogiornalemarche.it

Ti sei perso...

ASCOLI & provincia CRONACA IN PRIMO PIANO

Scivola lungo un sentiero, anziano soccorso dai Vigili del fuoco

14 Giugno 2026 www.altrogiornalemarche.it
CRONACA IN PRIMO PIANO MACERATA & provincia

Due morti e quattro feriti in un tragico incidente sulla Statale 77

14 Giugno 2026 www.altrogiornalemarche.it
ASCOLI & provincia CRONACA IN PRIMO PIANO

Un ragazzo finisce con la bicicletta in una scarpata, soccorso e portato in ospedale

13 Giugno 2026 www.altrogiornalemarche.it
ANCONA & provincia CRONACA IN PRIMO PIANO

Truffe online, i Carabinieri smascherano un falso venditore di pneumatici

12 Giugno 2026 www.altrogiornalemarche.it