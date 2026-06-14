Due morti e quattro feriti in un tragico incidente sulla Statale 77

MACERATA – I Vigili del fuoco sono intervenuti intorno alle ore 5:45 lungo la Statale 77, al km 94+900, per un incidente stradale che ha coinvolto due autovetture.

Le squadre dei Vigili del fuoco di Macerata e Civitanova Marche hanno estratto le persone rimaste incastrate all’interno dei veicoli coinvolti ed effettuato la messa in sicurezza dell’area coinvolta.

Il bilancio dell’incidente è, purtroppo, di due persone decedute e quattro feriti, tutti trasportati all’ospedale di Torrette di Ancona per le cure del caso.

Sul posto presenti il personale sanitario del 118 e gli agenti della Polizia Stradale.

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