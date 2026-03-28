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CRONACA IN PRIMO PIANO MACERATA & provincia

Due gravi incidenti nella notte lungo le strade del Maceratese

Diwww.altrogiornalemarche.it

Mar 28, 2026

MACERATA – I Vigili del fuoco sono intervenuti nella serata di ieri per due distinti incidenti stradali nel territorio provinciale.

Il primo intervento è stato effettuato intorno alle ore 22:00 dalla squadra di Camerino sulla Statale 77, al km 58 in direzione mare, in località Valcimarra, all’interno della galleria “Madonna del Sasso”. Coinvolta un’autovettura con a bordo quattro persone.

Il secondo intervento è stato effettuato intorno alle ore 23:30 dalla squadra di Macerata sulla SP25, in zona Chiesanuova di Treia, per un incidente stradale tra due autovetture. Quattro le persone coinvolte, di cui due trasportate all’ospedale regionale di Torrette di Ancona.

In entrambi gli interventi i Vigili del fuoco hanno collaborato con il personale del 118 per estrarre le persone dalle auto e provveduto alla messa in sicurezza dei veicoli coinvolti.
Presenti i Carabinieri per i rilievi di competenza.

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