Scivola lungo un sentiero, anziano soccorso dai Vigili del fuoco

ARQUATA DEL TRONTO – Poco prima delle 15,30 i Vigili del fuoco del presidio montano sono intervenuti sul monte Vettore per dare soccorso ad un settantaquattrenne scivolato lungo il sentiero che discende dal lago di Pilato.

L’uomo aveva riportato problemi ad un arto ed era impossibilitato a proseguire autonomamente. Dal Reparto volo di Pescara era giunto sul posto il Drago che però non aveva potuto compiere il recupero a causa del vento persistente in zona.

L’uomo è stato dunque raggiunto dalle squadre di terra dei pompieri e del Soccorso alpino e riaccompagnato al punto d’incontro con il personale del 118.

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