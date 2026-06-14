AltrogiornaleMarche

L'informazione per il territorio e la sua gente - direttore Elpidio Stortini

ASCOLI & provincia CRONACA IN PRIMO PIANO

Scivola lungo un sentiero, anziano soccorso dai Vigili del fuoco

Diwww.altrogiornalemarche.it

Giu 14, 2026

ARQUATA DEL TRONTO – Poco prima delle 15,30 i Vigili del fuoco del presidio montano sono intervenuti sul monte Vettore per dare soccorso ad un settantaquattrenne scivolato lungo il sentiero che discende dal lago di Pilato.

L’uomo aveva riportato problemi ad un arto ed era impossibilitato a proseguire autonomamente. Dal Reparto volo di Pescara era giunto sul posto il Drago che però non aveva potuto compiere il recupero a causa del vento persistente in zona.

L’uomo è stato dunque raggiunto dalle squadre di terra dei pompieri e del Soccorso alpino e riaccompagnato al punto d’incontro con il personale del 118.

Leggi anche:

Di www.altrogiornalemarche.it

Articoli correlati

CRONACA IN PRIMO PIANO MACERATA & provincia

Due morti e quattro feriti in un tragico incidente sulla Statale 77

Giu 14, 2026 www.altrogiornalemarche.it
ASCOLI & provincia CRONACA IN PRIMO PIANO

Un ragazzo finisce con la bicicletta in una scarpata, soccorso e portato in ospedale

Giu 13, 2026 www.altrogiornalemarche.it
ANCONA & provincia CRONACA IN PRIMO PIANO

Truffe online, i Carabinieri smascherano un falso venditore di pneumatici

Giu 12, 2026 www.altrogiornalemarche.it

Ti sei perso...

ASCOLI & provincia CRONACA IN PRIMO PIANO

Scivola lungo un sentiero, anziano soccorso dai Vigili del fuoco

14 Giugno 2026 www.altrogiornalemarche.it
CRONACA IN PRIMO PIANO MACERATA & provincia

Due morti e quattro feriti in un tragico incidente sulla Statale 77

14 Giugno 2026 www.altrogiornalemarche.it
ASCOLI & provincia CRONACA IN PRIMO PIANO

Un ragazzo finisce con la bicicletta in una scarpata, soccorso e portato in ospedale

13 Giugno 2026 www.altrogiornalemarche.it
ANCONA & provincia CRONACA IN PRIMO PIANO

Truffe online, i Carabinieri smascherano un falso venditore di pneumatici

12 Giugno 2026 www.altrogiornalemarche.it