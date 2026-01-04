Tre feriti in un brutto incidente all’interno di una galleria lungo la Statale 77

SERRAVALLE DI CHIENTI – Poco dopo le ore 17, i Vigili del fuoco sono intervenuti per un incidente stradale avvenuto all’interno di una galleria lungo la Statale 77, nel territorio di Serravalle di Chienti.

Le squadre di Tolentino e Visso hanno collaborato con il personale sanitario del 118 ed hanno provveduto alla messa in sicurezza dell’autovettura coinvolta.

I tre occupanti del veicolo sono stati trasportati presso l’ospedale di Camerino. La strada è rimasta chiusa al traffico per tutta la durata delle operazioni di intervento e messa in sicurezza.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale.

