Tre feriti in un brutto incidente all’interno di una galleria lungo la Statale 77

Gen 4, 2026

SERRAVALLE DI CHIENTI – Poco dopo le ore 17, i Vigili del fuoco sono intervenuti per un incidente stradale avvenuto all’interno di una galleria lungo la Statale 77, nel territorio di Serravalle di Chienti.

Le squadre di Tolentino e Visso hanno collaborato con il personale sanitario del 118 ed hanno provveduto alla messa in sicurezza dell’autovettura coinvolta.
I tre occupanti del veicolo sono stati trasportati presso l’ospedale di Camerino. La strada è rimasta chiusa al traffico per tutta la durata delle operazioni di intervento e messa in sicurezza.
Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale.

 

