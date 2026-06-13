Un ragazzo finisce con la bicicletta in una scarpata, soccorso e portato in ospedale

CASTEL DI LAMA – Poco dopo le 12,30 i Vigili del fuoco di Ascoli sono intervenuti per soccorrere un minore caduto con la sua bicicletta in una scarpata di circa sei metri, mentre percorreva la pista ciclabile.

I pompieri si sono calati con tecniche Saf (speleo-alpino-fluviale) sul greto del fiume Tronto e dopo averlo stabilizzato lo hanno adagiato su una barella riportandolo sul piano strada per consegnarlo ai sanitari che nel frattempo avevano allertato l’eliambulanza per

il trasporto all’ospedale regionale.

Il giovane durante le operazioni di recupero è sempre rimasto cosciente.

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