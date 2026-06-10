Spaccio di droga al parco pubblico di Genga, due giovani denunciati dai Carabinieri

GENGA – A conclusione di un’attività d’indagine i militari della Stazione Carabinieri di Genga hanno deferito in stato di libertà due giovani all’Autorità Giudiziaria per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti.

I due, entrambi 20enni, originari del fabrianese, sono già noti alle forze dell’ordine per precedenti specifici. Secondo quanto emerso dall’attività investigativa, i due giovani, avevano messo in piedi una fiorente attività di spaccio, vendendo sostanze stupefacenti del tipo hashish e marijuana all’interno del parco pubblico del vicino comune di Sassoferrato.

L’operazione è stata condotta attraverso mirati servizi di osservazione, controllo e pedinamento, svolti anche con l’ausilio dei militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Fabriano. Grazie a questi appostamenti, i militari dell’Arma sono riusciti a identificare diversi acquirenti e a sequestrare vari quantitativi di droga.

L’operazione evidenzia ancora una volta il fondamentale ruolo dei Carabinieri nella tutela della legalità e nella protezione del cittadino dalle insidie della criminalità, specialmente nei reati in tema di stupefacenti.

Si precisa che le persone denunciate sono da considerarsi come sottoposte ad indagini e pertanto presunte innocenti sino a sentenza definitiva di condanna.

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