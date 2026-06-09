Contrasto alle truffe: i Carabinieri di Sassoferrato sequestrano motoseghe e denunciano due persone

SASSOFERRATO – L’incessante e capillare attività di controllo del territorio da parte dei Carabinieri del Comando Provinciale di Ancona ha permesso di sventare un probabile tentativo di truffa ai danni della cittadinanza, confermando l’importanza della prevenzione e della presenza costante sulle strade.

I militari della Stazione Carabinieri di Sassoferrato, durante un servizio mirato a prevenire i reati predatori e le truffe, in pieno giorno hanno intercettato e sottoposto a controllo un veicolo con a bordo due individui.

I due uomini, di 60 e 41 anni, entrambi residenti fuori regione e già gravati da precedenti specifici per truffa, hanno destato l’attenzione dei Carabinieri, i quali hanno deciso di approfondire le verifiche. All’interno dell’abitacolo a bordo del quale viaggiavano sono state infatti rinvenute cinque motoseghe prive di qualsiasi marchio identificativo, presumibilmente di fabbricazione cinese e di scarso valore, accompagnate da alcuni adesivi contraffatti recanti il logo di una nota marca di motoseghe.

Durante le fasi del controllo, i fermati hanno tentato maldestramente di disfarsi delle etichette false per eludere le indagini, ma l’azione non è sfuggita all’occhio attento dei Carabinieri. Il modus operandi interrotto dal tempestivo intervento dell’Arma era chiaro: di lì a poco, i soggetti avrebbero verosimilmente applicato i loghi contraffatti sulle attrezzature anonime per raggirare ignari acquirenti, presentando le motoseghe come articoli professionali di alta qualità.

Grazie alla professionalità dei militari, la minaccia è stata neutralizzata: tutto il materiale è stato posto sotto sequestro penale e i due soggetti sono stati deferiti in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria per il reato di introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi.

L’operazione evidenzia ancora una volta il fondamentale ruolo dei Carabinieri nella tutela della legalità e nella protezione del cittadino dalle insidie della criminalità, specialmente nei reati contro il patrimonio.

Si precisa che le persone denunciate sono da considerarsi come sottoposte ad indagini e pertanto presunte innocenti sino a sentenza definitiva di condanna.

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