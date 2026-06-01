Il Tenente Colonnello Carmine Elefante assume un nuovo incarico all’estero

ANCONA – Primo giorno di lavoro nel nuovo incarico all’estero per il Ten. Col. Carmine Elefante, che dal 9 settembre 2024 ha guidato il Reparto Operativo del Comando Provinciale di Ancona. L’ufficiale, che proviene da un background specialistico, avendo comandato per ben 9 anni fino al 2016 il Nucleo Tutela Patrimonio Culturale di Napoli, è stato infatti selezionato per assumere il ruolo di Key Expert nel nuovo progetto “Heritrace”, iniziativa finanziata dall’Unione Europea per contrastare i traffici illeciti di beni culturali nel Medio Oriente e Nord Africa.

Per i prossimi tre anni Elefante sarà quindi a Tunisi da dove, assieme ad un team internazionale di lavoro, coordinerà una serie di attività finalizzate ad accrescere e potenziare la capacità delle forze dell’ordine, delle agenzie di controllo frontaliero, delle istituzioni giudiziarie e degli istituti culturali dei Paesi della vasta area di competenza, di contrastare i crimini contro il patrimonio culturale e i conseguenti traffici internazionali che quotidianamente alimentano mercati “paralleli” della antichità delle aree più ricche del mondo, agevolati anche da una committenza avida e prova di scrupoli.

Nel suo saluto ai colleghi del Comando Provinciale di Ancona, Elefante ha voluto esprimere un commosso ringraziamento al Comandante Provinciale e a tutte le componenti dell’Arma sul territorio, evidenziando l’importanza del “gioco di squadra” che, attraverso il convinto ed efficiente contributo di tutti, ha consentito tanto di venire a capo di efferati crimini quanto di assicurare risposte efficaci alla popolazione anche nelle più semplici istanze.

Ha voluto inoltre sottolineare l’importanza che in questi anni ha assunto la collaborazione con gli organi di stampa, per rendere il senso dell’azione quotidiana del Carabiniere al fianco della collettività. Il Colonnello Roberto Di Costanzo, Comandante Provinciale di Ancona, nel corso del saluto ha voluto ringraziare il Ten. Col. Elefante per il suo prezioso contributo. Il Magg. Prospero Fortunato, Comandante del Nucleo Informativo ha assunto l’incarico di Comandante del Reparto Operativo in sede vacante.

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