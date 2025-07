Molti i danni causati dal maltempo, Vigili del fuoco impegnati per tutta la giornata

ASCOLI PICENO – Alle ore 19 sono 45 gli interventi effettuati dai Vigili del fuoco per i danni causati dal maltempo, nella maggior parte effettuati sulla zona costiera.

Motopompe in azione per scantinati, garage ed appartamenti ai piani bassi dove l’acqua in alcuni casi ha raggiunto il metro di altezza. In località Valle del Forno si è reso necessario interdire la circolazione nella strada che da San Benedetto sale verso Acquaviva Picena a causa di uno smottamento sotto il manto stradale.

In zona Santa Lucia un fulmine ha causato un incendio che ha interessato alcune piante di ulivo, pini ed un bungalow in un campeggio attualmente in disuso.

In via della Resistenza, sempre a San Benedetto, intervento di una squadra di Vigili del fuoco giunta in rinforzo dal Comando di Fermo, per la messa in sicurezza di un’autorimessa da cui si erano staccati alcuni pannelli della copertura con la conseguente interdizione ad accedere all’interno.

Numerose anche le rimozioni di alberi, o parte di essi, che ostruivano la circolazione. Una cinquantina gli interventi in coda ancora da evadere.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.altrogiornalemarche.it