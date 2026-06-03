Dopo il maltempo numerosi interventi dei Vigili del fuoco

MACERATA – I Vigili del fuoco sono impegnati in numerosi interventi a causa della perturbazione che sta interessando il territorio regionale.

Le province maggiormente interessate risultano essere quella di Fermo, dove sono stati effettuati circa 50 interventi, e quella di Macerata, con circa 25 interventi.

Le richieste di soccorso riguardano principalmente la rimozione di rami e alberi caduti sulla sede stradale e alcuni allagamenti di locali interrati.

Al momento non si segnalano situazioni di particolare criticità.

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