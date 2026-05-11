​Lorenzo Bambini sul Podio Mondiale, un Argento che brilla a 1850 metri

Il campione di Monsano ha ottenuto un importante risultato in Francia presso il campo militare di Canjuers

MONSANO – L’eccellenza italiana colpisce ancora nel tiro di precisione. In una delle sfide più dure del panorama internazionale, Lorenzo Bambini conquista il secondo posto nella prestigiosa competizione di Extreme Long Range (ELR) che si è svolta nel sud della Francia presso il campo militare di Canjuers ( Var)

​Non era solo una gara, era il cuore pulsante del circuito mondiale. Con 132 partecipanti d’élite provenienti da ben 41 paesi, la competizione si è confermata come l’appuntamento più importante e difficile a livello europeo per la specialità Extreme Long Range.

​Una sfida ai limiti della fisica

​La disciplina ELR non perdona. Non si tratta solo di prendere la mira, ma di padroneggiare variabili invisibili come la rotazione terrestre, l’umidità e, soprattutto, il vento. Gli atleti hanno dovuto ingaggiare piastre metalliche poste a distanze quasi inimmaginabili: da un “minimo” di 700 metri fino all’estremo limite dei 1850 metri.

​A quelle distanze, il bersaglio è poco più di un punto impercettibile e il proiettile impiega diversi secondi prima di impattare il metallo. Ogni colpo richiede una simbiosi perfetta tra tiratore, arma e calcoli balistici complessi.

​Un risultato storico

​Lorenzo Bambini ha dimostrato una freddezza e una precisione fuori dal comune, scalando la classifica e mettendosi alle spalle decine di campioni internazionali. Questo secondo posto non è solo un trofeo personale, ma un riconoscimento alla dedizione e alla preparazione tecnica necessaria per competere ai vertici del circuito mondiale.

​”Ingaggiare bersagli a quasi due chilometri di distanza richiede una concentrazione assoluta. Arrivare secondo in un campo di partenti così vasto e qualificato è la prova che il lavoro duro ripaga sempre.”

​Il mondo del tiro a lunga distanza ha un nuovo protagonista da tenere d’occhio: Lorenzo Bambini porta alta la bandiera italiana, confermando che quando la distanza aumenta, il talento emerge.

Campobasso Francesco, in coppia con Bambini, si supera nella lettura del vento superlativo spotter oltre che grande tiratore

​I numeri della gara:

​Partecipanti: 132

​Nazioni rappresentate: 41

​Distanza minima: 700m

​Distanza massima: 1850m

​Piazzamento: 2 assoluto

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