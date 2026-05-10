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EVENTI IN PRIMO PIANO MARCHE

Sabrina Brizzola: “Votiamo per rinnovare la rappresentanza studentesca all’Università”

Diwww.altrogiornalemarche.it

Mag 10, 2026

Di SABRINA BRIZZOLA*

ANCONA – Martedì 12, mercoledì 13 e giovedì 14 si terranno le votazioni per il rinnovo della rappresentanza studentesca dell’Universitá Politecnica delle Marche e 18.000 studenti saranno chiamati al voto.

In qualità di Presidente del Consiglio Studentesco, invito l’intera comunità accademica a partecipare attivamente a questa tornata elettorale.

Si tratta di un appuntamento cruciale per ribadire il valore della nostra voce all’interno del sistema accademico. Negli organi di governo la rappresentanza studentesca è ancora in netta minoranza rispetto a quella docente. Questa sproporzione è un limite strutturale degli atenei italiani che troppo spesso relega le nostre istanze in secondo piano, impedendoci di incidere con decisione sulla direzione futura dell’università.

Proprio per questo, un’alta affluenza alle elezioni è l’unica via per dare forza politica ai nostri rappresentanti. Votare non è solo un diritto, ma il dovere di scegliere da chi e come vogliamo essere rappresentati.

Non lasciamo che altri decidano per noi. Auguro a tutta la comunità accademica un buon voto.

*Presidente Consiglio Studentesco Univpm

 

 

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