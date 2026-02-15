Tiro alla fune, l’Asd Cobra Fermo conquista in casa il titolo di campione d’Italia

Dopo l’oro nella 600 Kg la formazione marchigiana di nuovo sul gradino più alto del podio davanti alla Polisportiva Bellatores di Monte Urano

FERMO – Il grande tiro alla fune indoor ha celebrato un altro atto tricolore firmato Figest, Federazione Italiana Giochi e Sport Tradizionali, confermando ancora una volta l’altissimo livello tecnico e agonistico del movimento italiano della disciplina.

Sul gradino più alto del podio ai Campionati italiani categoria 640 kg, svoltisi a Fermo, salgono i tiratori di casa dell’Asd Cobra Tug of War che, al termine di una sfida intensa e vibrante, si sono laureati campioni bissando i successi già ottenuti in questa stagione come l’oro nella categoria 600 kg a Morbegno.

La finale ha visto un confronto serratissimo tra le migliori formazioni del panorama nazionale. Alle spalle dei Cobra si è classificata la Polisportiva Bellatores di Monte Urano, protagonista di un’ottima prova che conferma la storica rivalità e l’eccellenza del distretto fermano in questa disciplina. Il terzo gradino del podio è andato alla Lubrensis, compagine campana di Massa Lubrense, che si conferma realtà solida e competitiva ai massimi livelli, mentre la quarta piazza è stata conquistata dai tenaci atleti del Tiro alla fune Valtellina.

Il podio della 640Kg:

Asd Cobra (Fermo) – Campioni d’Italia Bellatores (Monte Urano) Lubrensis (Massa Lubrense) Tiro alla fune Valtellina

“Questi risultati sono la dimostrazione di quanto il tiro alla fune italiano stia crescendo, non solo nei numeri ma soprattutto nella qualità – spiega Enzo Casadidio, presidente nazionale Figest, che sottolinea – Vedere una finale così combattuta ci rende orgogliosi, specialmente in vista degli imminenti impegni internazionali e del Mondiale 2027 che ospiteremo proprio in Italia. I Cobra hanno dimostrato una forza e una coordinazione straordinarie ma il plauso va a tutte le società che con sacrificio portano avanti i nostri sport tradizionali”.

Soddisfazione anche da Catia Luciani, presidente regionale Figest Marche: “È un orgoglio immenso vedere due società marchigiane ai vertici della classifica nazionale. Il successo dei Cobra e il secondo posto dei Bellatores testimoniano come le Marche siano la vera ‘culla’ di questa disciplina. Questo risultato non è frutto del caso, ma di una passione che si tramanda e di un lavoro costante sul territorio che, come Federazione regionale, continueremo a sostenere con ogni risorsa possibile”.

All’evento sportivo nazionale, ospitato nel centro sportivo di via Leli a Fermo, hanno preso parte Paolo Calcinaro, già sindaco di Fermo e assessore alla Salute e alle Politiche Sociali della Regione Marche, Alberto Maria Scarfini, assessore allo Sport del Comune di Fermo, Enzo Casadidio, presidente Nazionale Figest, Valeriano Vitellozzi, vice presidente vicario Figest, Catia Luciani, presidente regionale Figest Marche, ed Alfredo Dalle Luche, responsabile tecnico Nazionale Figest Tiro alla fune Indoor.

