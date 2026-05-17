Concluse a Serrapetrona le ricerche della persona scomparsa

SERRAPETRONA – Si sono concluse nel pomeriggio le ricerche della persona dispersa tra i comuni di Serrapetrona e Camerino, a bordo della propria autovettura.

Sul posto hanno operato diverse squadre dei Vigili del fuoco con l’UCL (Unità di Comando Locale) del Comando di Macerata, impiegata come posto di comando avanzato, unità cinofile, operatori SAPR con droni provenienti da fuori regione, l’elicottero Drago del reparto volo di Pescara e il personale specializzato TAS (Topografia Applicata al Soccorso).

La vettura è stata individuata dall’equipaggio dell’elicottero Drago. Per l’uomo è stato dichiarato il decesso. Presenti sul posto anche i Carabinieri.

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