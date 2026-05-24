Una donna si perde nei boschi, recuperata dai Vigili del fuoco

ACQUASANTA TERME – È stata ritrovata la donna che dal pomeriggio, intorno alle 15, i Vigili del fuoco del presidio di Arquata del Tronto insieme agli uomini del Soccorso alpino stavano cercando in una zona boscata nel sentiero che dalle terme conduce alla spiaggetta del mulino.
Sul posto l’Unità di Comando Locale VVF con personale Tas (topografia applicata al soccorso) per coordinare le ricerche, ed i nuclei Sapr (sistemi aeromobili a pilotaggio remoto) e cinofilo.
Una volta individuata è stata recuperata dal Drago 140 alzatosi in volo dal Reparto Volo di Pescara per poi essere consegnata al personale sanitario nel punto d’incontro stabilito.
Presenti sul posto anche i Carabinieri.