La bellezza dei nostri borghi al centro di una maxi festa a Fano / FOTO

Di GABRIELE VINCENZI
FANO – In occasione dell’evento de… “Il Gusto dei Borghi”, svoltosi, a cura di Confcommercio Marche Nord Pesaro, con la direttrice Agnese Trufelli, in collaborazione con Luciano Cecchini, presidente della Cooperativa Albergatori di Fano, nonché vice-presidente della Federalberghi regionale delle Marche, alla Mediateca “Montanari” di Fano, si è svolta la manifestazione, che ha coinvolto l’… “Eccellenza”, la Bellezza, la Storicità, nonché la… peculiarità dei nostri Borghi medievali, con conseguente premiazione, di alcuni dei migliori prodotti enogastronomici della provincia di Pesaro-Urbino.
La “Porchetta” di Cerasa (frazione di San Costanzo) della macelleria Lepri Mirco, abbinata ai suoi prelibati salumi, la “Torta Diplomatica” di Cantiano, del Bar Pasticceria, Pizzeria “Del Sole” di Cristina Tanfulli, i “Vincisgrassi”, ovvero, le gustose Lasagne al forno di Cartoceto (oltre al suo pregiatissimo olio extravergine di oliva), a cura della Pro Loco, con il suo presidente Roberto Mei, la Birra di Filippo, Matteo e Riccardo della Frazione Rupoli di Orciano di Pesaro, denominata “Oltremondo”, con il progetto “Birrificio Contadino”, a, Montemagggiore al Metauro.
Sono stati poi premiati la direttrice del Museo Winston Churchill di Montemagggiore al Metauro, signora Marta Marchetti, con la presenza dei rievocatori dell’Associazione Storico Culturale Rievocativa “The Green Liners” di Fossombrone ed i Generali dell’VIII Armata Britannica in Italia, Harold Alexander ed Oliver Leese.
C’è stato “spazio”, anche per i politici, con a “capo” il neo consigliere regionale, ed ex sindaco di Mondolfo, Nicola Barbieri, il sindaco di Colli al Metauro, Pietro Briganti, il vice sindaco di Fano Loretta Manocchi, che ha fatto gli onori di casa, il vice sindaco di Mombaroccio, Marco Spinaci, la consigliera comunale di Cantiano, Simona Carubini, il presidente regionale del CONI Marche, Fabio Luna, con Alghiero Omicioli, referente nazionale per le tappe del Giro d’Italia, e del Giro d’Italia Women.
Oltre la già citata Agnese Trufelli, direttrice di Confcommercio Marche Nord Pesaro, era presente anche la “sua” vice, Barbara, Marcolini, direttrice di Confcommercio Fano. A suggellare il bellissimo e piacevolissimo pomeriggio, c’è stata pure l’autorevole presenza del Colonnello Marco Ferrara, comandante del 28° Reggimento “Pavia” di Pesaro.
Infine, sono state premiate, pure le emittenti televisive locali (Fano TV, – Canale 19, del digitale terrestre- Tele Urbino 2000,-Canale 18- Rossini TV -Canale 80- e TVRS, -Canale 13- da parte di Massimiliano Polacco, direttore di Confcommercio Marche, nonché docente all’Università Politecnica delle Marche, Franco Elisei, presidente dell’Ordine dei Giornalisti delle Marche, ed il consigliere regionale Nicola Barbieri.
Il tutto, si è svolto, con la sapiente ed impeccabile regia e direzione di Sergio Ferri, con alla consolle Luca Valentino.
Insomma una…. “carrellata” di sapori, prelibatezze, e leccornie del territorio, intervallata da interventi, dibattiti e “chiacchierate”, da parte di molti dei presenti. Arrivederci all’anno prossimo.