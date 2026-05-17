Un’esercitazione congiunta di soccorso in una galleria ferroviaria

PESARO – Si è svolta nella notte tra sabato e domenica l’esercitazione congiunta con RFI, Prefettura, 118 , Volontari della Protezione Civile, Polizia Ferroviaria e Vigili del fuoco per soccorso all’interno della galleria ferroviaria denominata “Cattolica” .

Nella galleria, lunga poco più di un chilometro, si trovava un treno passeggeri fermo all’interno a circa 50 metri dall’imbocco Sud per principio di incendio.

Volontari della Protezione Civile hanno interpretato il ruolo dei passeggeri.

I Vigili del fuoco del Comando di Pesaro Urbino sono intervenuti con RFI prima mettendo in sicurezza il sito e poi permettendo l’uscita sicura dei passeggeri e consentendo al 118 di provvedere a soccorrere due persone intossicate.

Sono state testate le comunicazioni con tutti gli Enti coinvolti e in particolare con RFI ai fini di un intervento di soccorso tecnico e sanitario sicuro in galleria.

Intervenuti sul posto i VVF con autobotti , mezzi di appoggio e UCL (Unità di Comando Locale).

Sul posto anche le strutture RFI Trenitalia Polfer, Polizia Stradale 118, Protezione Civile.

L’ esercitazione è iniziata con un briefing tra tutti i soggetti coinvolti al Comando di Pesaro Urbino svoltosi dalle 21:30 di sabato 16 mentre le operazioni di soccorso si sono svolte invece tra la mezzanotte e mezza e le 3.00 circa di questa notte.

L’esercitazione è stata organizzata dalla Prefettura e da RFI.

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