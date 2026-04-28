Vettura esce di strada e danneggia una tubazione del metano, allarme in tutta la zona

MONSAMPOLO DEL TRONTO – Poco dopo le 14,30 i Vigili del fuoco di San Benedetto sono intervenuti per una vettura finita fuori strada che investiva la barriera di recinzione di un partitore del gas.
Nell’impatto veniva lesionata una tubazione del metano che, in quel tratto, ha una pressione di 32 atmosfere.
Data la copiosa perdita e la vicinanza , circa 50 metri, del raccordo autostradale 11, veniva fatto chiudere in ambo le direzioni oltre che naturalmente fermata anche la circolazione in tutte le strade vicine, fino alla chiusura delle valvole per l’interruzione del flusso in uscita.
Presenti sul luogo dell’incidente anche operatori dei Vigili del fuoco arrivati da Ascoli con l’autogrù per la rimozione dell’auto e per permettere ai tecnici del gas di riparare la rottura. Illeso il conducente dell’auto.
Sul posto anche Polizia di Stato, Carabinieri e Guardia di finanza.